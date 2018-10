Merz kandidiert für CDU-Vorsitz

Düsseldorf/Berlin. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will im Dezember auf dem Parteitag der CDU in Hamburg für den den Posten des Vorsitzenden kandidieren. Das teilte der 62jährige Jurist am Dienstag offiziell mit. »Ich habe mich nach reiflicher Überlegung und nach zahlreichen Gesprächen entschieden, auf dem Bundesparteitag in Hamburg für den Vorsitz der Christlich Demokratischen Union Deutschlands zu kandidieren«, erklärte er in einer Pressemitteilung. Damit tritt Merz gegen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn an. Beide hatten bereits am Montag in den Parteigremien mitgeteilt, dass sie kandidieren wollen, nachdem Kanzlerin Angela Merkel erklärt hatte, sie trete nicht mehr an. (dpa/jW)