Paketflut im Weihnachtsgeschäft

Bonn/Hamburg. Die deutschen Paketzusteller bereiten sich darauf vor, in den Wochen vor Weihnachten bisher noch nie dagewesene Mengen an Paketen zuzustellen. Allein der Marktführer Deutsche Post/DHL rechnet »mit Rekordmengen von über elf Millionen Paketsendungen pro Tag«, wie ein Unternehmenssprecher am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte. Konkurrent Hermes erwartet noch einmal bis zu 2,2 Millionen Sendungen pro Tag. Die Post hat rund 10.000 Aushilfskräfte eingestellt, außerdem sind mehr als 12.000 zusätzliche Lieferfahrzeuge im Einsatz. (dpa/jW)