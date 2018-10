Japan und Indien wollen Militärkooperation

Tokio. Japan und Indien wollen in militärischen Fragen stärker zusammenarbeiten. Bei einem Treffen zwischen dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe und seinem indischen Kollegen Narendra Modi vereinbarten beide Seiten, regelmäßige Verteidigungsgespräche auf Ministerebene aufzunehmen, wie japanische Medien am Montag abend (Ortszeit) berichteten. »Die Beziehungen zwischen Japan und Indien haben das größte Potential in der Welt«, sagte Abe nach den Gesprächen mit Modi in Tokio. (dpa/jW)