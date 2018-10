Brüssel. An den Folgen von Luftverschmutzung ist in Europa im Jahr 2015 fast eine halbe Million Menschen gestorben. Die Belastung durch Feinstaub sei für rund 391.000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich, teilte die Europäische Umweltagentur (EAA) am Montag mit. Weitere 76.000 Todesfälle stünden in Verbindung mit der Belastung durch Stickstoffdioxid. (AFP/jW)