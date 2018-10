Italien: Mehrere Tote nach Unwettern

Rom. Ein schweres Unwetter mit Starkregen und Sturmböen hat weite Teile Italiens getroffen und mehrere Menschen das Leben gekostet. Die Auswirkungen der Schlechtwetterfront sollten sich am Montag noch verstärken, die Rettungsdienste und der Zivilschutz bereiteten sich allerorten darauf vor. Vier Männer starben in der südlichen Region Kalabrien. Sie seien in der Nähe der Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet worden, berichtete die Polizei am Sonntag laut Nachrichtenagenturen. Beim Hafen von Catanzaro in Kalabrien fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen worden war. (dpa/jW)