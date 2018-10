Georgien: Stichwahl um Präsidentenamt

Tbilissi. In Georgien wird es eine Stichwahl über den künftigen Präsidenten geben. Nach Angaben der Wahlkommission in Tbilissi vom Montag morgen erreichte keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit. Nach Auswertung nahezu aller Stimmzettel erhielt die Favoritin Salome Surabischwili 38,6 Prozent der Stimmen, ihr schärfster Konkurrent Grigol Waschadse kam auf 37,7 Prozent. Beide waren einst Außenminister der früheren Sowjetrepublik. Wann die Wähler in Georgien erneut abstimmen müssen, war zunächst nicht bekannt. Die Wahlkommission hat 19 Tage Zeit, um das Endergebnis offiziell zu verkünden. (dpa/jW)