Afghanistan: Anschlag auf Wahlkommission

Kabul. Bei einem Selbstmordanschlag auf Mitarbeiter der afghanischen Wahlkommission ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als sich ein Attentäter am Montag an der Einfahrt zum Gebäude der unabhängigen Wahlkommission des Landes in der Hauptstadt Kabul in die Luft sprengte. Nach der Parlamentswahl in Afghanistan werden derzeit Wahlurnen aus dem ganzen Land in die Zentrale der Wahlkommission in Kabul gebracht. Die islamistischen Taliban hatten zum Boykott der Abstimmung aufgefordert und mit Angriffen gedroht. (AFP/jW)