Seehofer: Bundesweit »Anker-Zentren«

Lebach. Um abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben zu können, setzt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf mehr sogenannte Anker-Zen­tren. »Am besten wäre, wenn wir überall in Deutschland in allen Bundesländern diese Anker-Zent­ren bekommen würden«, sagte Seehofer am Montag bei der offiziellen Eröffnung einer solchen Einrichtung, in der Schutzsuchende während des gesamten Asylverfahrens bleiben müssen, in Lebach im Saarland. »Anker« steht für »Ankunft, Entscheidung, Rückführung«. Letztere geht nach Meinung von Seehofer zur Zeit nicht schnell genug. »Das ist der Punkt, der im Moment in Deutschland hinkt, der nicht gut funktioniert«, so der Minister. Der Bund wolle sich bei der Rückführung stärker engagieren. Das könne »nur geschehen, wenn das aus den Anker-Zen­trum heraus geschieht«. Bundesweit sind nun neun solche Einrichtungen in Bayern, Sachsen und im Saarland in Betrieb. (dpa/jW)