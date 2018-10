Anklage wegen Spionage in Salafistenkreisen

Karlsruhe. Ein 33 Jahre alter Deutscher ist in Thüringen wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, den jordanischen Geheimdienst mit Wissen über islamische Extremisten versorgt zu haben. Wie die Behörde am Montag in Karlsruhe mitteilte, wurde die Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Thüringer Oberlandesgerichts bereits am 19. Oktober erhoben. Der Mann soll unter anderem Informationen über eine als Treffpunkt radikaler Islamisten bekannte Moschee im niedersächsischen Hildesheim übermittelt haben. Auch der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, hatte sich dort aufgehalten. (dpa/jW)