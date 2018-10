Sri Lanka: Exminister festgenommen

Colombo. Der frühere Ölminister im Kabinett des gerade entlassenen sri-lankischen Premierministers ist nach einer tödlichen Auseinandersetzung mit Demonstranten festgenommen worden. Ein Leibwächter von Arjuna Ranatunga hatte am Sonntag einen Mann erschossen und zwei weitere verletzt, die zusammen mit anderen politischen Gegnern des Politikers diesem den Zutritt zu seinem Büro bei der staatlichen Ölgesellschaft verwehren wollten. Aus Protest streikten Ölarbeiter, bis am Montag Ranatunga wie auch zwei seiner Leibwächter festgenommen wurden. Zuvor hatte am Freitag der Präsident Sri Lankas, Maithripala Sirisena, Premierminister Ranil Wickremesinghe überraschend entlassen.(dpa/jW)