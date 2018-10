Erneut Streik am Brüsseler Flughafen

Brüssel. Am Brüsseler Flughafen Zaventem konnte aufgrund eines Streiks der Gepäckarbeiter am Montag jeder fünfte Flug nicht starten. Rund 130 von 630 Verbindungen vom wichtigsten Airport Belgiens seien gecancelt worden, wie dessen Betreibergesellschaft am Montag mitteilte.

Bereits am Wochenende hatten Arbeitsniederlegungen der Gepäckarbeiter zu zahlreichen Flugstreichungen geführt. Die streikenden Angestellten des belgischen Unternehmens »Aviapartner« fordern bessere Arbeitsbedingungen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga hatten die Verhandlungen mit der Geschäftsführung von »Aviapartner« am Wochenende zu keiner Einigung geführt. Der Streik sollte mindestens bis Dienstag morgen fortgesetzt werden. (AFP/jW)