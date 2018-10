Flugzeug in Indonesien abgestürzt

Jakarta. Die Maschine einer Billigflugairline mit 189 Menschen an Bord ist kurz nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt Jakarta am Montag morgen (Ortszeit) ins Meer gestürzt. Die Behörden gingen davon aus, dass niemand den Absturz der Boeing 737 der indonesischen Gesellschaft Lion Air überlebt hat. An Bord waren nach Angaben des Geschäftsführers der Airline, Edward Sirait, 189 Menschen. Die Fluglinie vermutete ein technisches Problem als Ursache. Die Maschine war erst zwei Monate alt, hatte Lion Air zufolge bereits am Sonntag ein Problem, das aber rechtzeitig vor dem Flug am Montag behoben worden sei. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Pangkal Pinang, der größten Stadt der Nachbarinsel Bangka. Der Pilot habe kurz nach dem Start wegen eines technischen Problems zurückkehren wollen, dann sei der Kontakt abgebrochen, sagte ein Sprecher der Flugverkehrsbehörde. (dpa/jW)