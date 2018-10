Tarifverhandlungen bei Ryanair ohne Einigung

Berlin. Die Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Beschäftigten von Ryanair in Deutschland sind am Freitag abend in Berlin ohne eine Einigung geblieben. In wesentlichen Punkten gebe es Stillstand und Ablehnung seitens des Unternehmens, erklärte die Vereinte Dienstleistungsgwerkschaft Verdi. Der Billigfluganbieter sperre sich gegen einen Betriebsrat und habe auch das Thema Leiharbeit nicht thematisieren wollen. Die Sozialplangespräche für die von der Schließung der Basis betroffenen Beschäftigten in Bremen seien mühsam. (jW)