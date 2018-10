Flüchtlingsmarsch in Mexiko fortgesetzt

San Pedro Tapanatepec. Die Karawane der in Richtung USA ziehenden Flüchtlinge aus Zentralamerika ist am Sonnabend in der Ortschaft San Pedro Tapanatepec im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca eingetroffen. Am Freitag abend hatten die Menschen bei einer Abstimmung auf dem Hauptplatz von Arriaga im Bundesstaat Chiapas ein Angebot des mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto mehrheitlich abgelehnt. Der Staatschef hatte vorgeschlagen, dass die Migranten Zugang zum Gesundheitssystem erhalten, ihre Kinder zur Schule schicken und befristete Jobs annehmen könnten – vorausgesetzt, sie blieben in Chiapas und Oaxaca und stellten dort einen Asylantrag. (AFP/jW)