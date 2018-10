Neue katalanische Partei gegründet

Barcelona. In Manresa unweit von Barcelona in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Katalonien ist am Sonnabend die neue Partei »Crida Nacional per la República« (Nationaler Ruf nach der Republik) gegründet worden. An der Zeremonie, die zum ersten Jahrestag der Verabschiedung eines Unabhängigkeitsbeschlusses durch das katalanische Parlament stattfand, nahmen rund 6.000 Menschen teil, unter ihnen der amtierende Regionalpräsident Quim Torra. Auch der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont war aus seinem Exil in Brüssel per Video zugeschaltet worden. Ziel der Neugründung ist es, die verschiedenen Parteien zu vereinen, die für die Unabhängigkeit Kataloniens eintreten. (dpa/jW)