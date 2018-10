Feiern zum 100. Jahrestag der Gründung des Komsomol

Moskau. Aus Anlass des 100. Jahrestags der Gründung des Kommunistischen Jugendverbands (Komsomol) am 29. Oktober 1918 hat am Sonnabend im Großen Kremlpalast in Moskau eine Festveranstaltung stattgefunden. Eingeladen waren Tausende ehemalige Komsomolzen aus den früheren Sowjetrepubliken. Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, würdigte in einer Botschaft den Jugendverband als Bindeglied zwischen den Generationen. Zu der Veranstaltung waren auch der ehemalige FDJ-Chef Egon Krenz und weitere Funktionäre des DDR-Jugendverbandes eingeladen. Gast war zudem der frühere Vorsitzende der SDAJ, Wolfgang Gehrcke. (fs)