Brasilien: Anschlag auf Wahlkampfkundgebung

Pacajus. Am frühen Samstag abend ist in der brasilianischen Stadt Pacajus im Bundesstaat Ceará ein Anhänger des linken Präsidentschaftskandidaten Fernando Haddad von einem Rechten erschossen worden. Das meldete der Gewerkschaftsverband CUT. Demnach nahm der 23jährige Maurer Charlione Lessa Albuquerque an einer Wahlkampfkundgebung der Arbeiterpartei teil, als der Angreifer aus seinem Auto ausstieg und mehrere Schüsse auf die Demonstration abgab. Anschließend soll er den Namen des faschistischen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro gerufen haben. (jW)