Israel greift Gazastreifen an

Gaza. Die israelische Luftwaffe hat am Wochenende den palästinensischen Gazastreifen bombardiert. Mehr als 80 Ziele seien nach Armeeangaben angegriffen worden. Laut Tel Aviv hat es sich dabei um eine Reaktion auf mutmaßlichen Raketenbeschuss aus dem abgeriegelten Küstengebiet gehandelt. Insgesamt seien 13 Geschosse von dem Abwehrsystem »Iron Dome« abgefangen worden. Zuvor waren bei Protesten an der Grenze vier Palä­stinenser von israelischen Soldaten getötet worden waren. Zwei weitere Palästinenser starben bis Sonntag an den Folgen ihrer Verletzungen.

Die palästinensische Widerstandsorganisation Islamischer Dschihad, die sich zu den Raketenangriffen auf Israel bekannt hatte, erklärte am Sonnabend eine Feuerpause. Diese Entscheidung sei nach Bemühungen Ägyptens gefallen, eine Waffenruhe zu erzielen und eine weitere Eskalation zu verhindern, hieß es in der Stellungnahme. (dpa/jW)