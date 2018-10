»Freiheit für Öcalan!« Demokratischer Gesellschaftskongress der Kurdinnen und Kurden in Europa (KCDK-E) ruft für Sonnabend, den 27.10., zur Demonstration auf. Düsseldorf: Hauptbahnhof, 13 Uhr; München: Marienplatz, 13 Uhr; Darmstadt: Kaufhof, 14 Uhr; Hannover: Hauptbahnhof, 14 Uhr; Mannheim: am Schloss, 14 Uhr; Stuttgart: Lautenschlagerstraße Hbf., 14 Uhr; Frankfurt: Hauptbahnhof, 15 Uhr; Saarbrücken: Europa-Galerie, 15 Uhr; Berlin: Alexanderplatz, Neptunbrunnen, 15.30 Uhr; Hamburg: Hauptbahnhof, 16 Uhr; Freiburg: Platz der alten Synagoge, 17 Uhr

»Sammelbewegung Aufstehen – hilft dies wirklich hier im Lande?« Politischer Frühschoppen mit Reiner Hofmann, Sonntag, 28.10., 11.30 Uhr, Waldheim »Gaisburg«, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Info: waldheim-gaisburg.de

»Revolution Wilhelmshaven 1917/1918/1919«. Gedenken am Revolutionsdenkmal Wilhelmshaven anlässlich des Jahrestages der ersten Befehlsverweigerung zum Auslaufen der kaiserlichen Kriegsflotte gegen England. Sonntag, 28.10, 16 Uhr, Ehrenfriedhof, Wilhelmshaven. Veranstalter: AK Novemberrevolution (Wilhelmshaven)

»Waffenhandel – wie NRW am Krieg verdient.« Deutschland rangiert weltweit in der Spitzengruppe der Rüstungsexporteure. Wer sind die Toptäter in Politik und Rüstungsindustrie, wer die Opfer dieser Wirtschaftspolitik? Vortrag von Jürgen Grässlin, Dienstag, 30.10., 18.30 Uhr, VHS, R 039, Gustav-Heinemann-Platz 2, Bochum, Kosten: 5 Euro. Veranstalter: Bochumer Friedensplenum