BASF prüft Verkauf von Sparte

Frankfurt am Main. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF stellt sein Bauchemiegeschäft auf den Prüfstand. Denkbar sei der Zusammenschluss mit einem starken Partner, aber auch ein Verkauf, kündigte Vorstandschef Martin Brudermüller am Freitag überraschend an. Ziel sei, im Laufe des kommenden Jahres zu einer Vereinbarung zu kommen. Zwar hat die Sparte mit weltweit 7.000 Mitarbeitern 2018 laut Finanzchef Hans-Ulrich Engel insgesamt ein gutes Wachstum gezeigt. Sie sei aber nur gering in den Verbund der BASF integriert und offenbar nicht ausreichend profitabel. (Reuters/jW)