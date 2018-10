Indigener Aktivist in Mexiko getötet

Chihuahua. Der Mord an einem Anführer des indigenen Volkes der Rarámuri in Nordmexiko sorgt über die Landesgrenzen hinaus für Empörung. Unbekannte hätten Julián Carrillo in der Ortschaft Guadalupe y Calvo im Bundesstaat Chihuahua verfolgt und getötet, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Weil er wegen seines Kampfes für die Landrechte der indigenen Bevölkerung immer wieder bedroht wurde, war der Mann in einem staatlichen Schutzprogramm. (dpa/jW)