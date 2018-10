Starkes Seebeben vor Griechenland

Athen. Ein Seebeben vor der griechischen Insel Zakynthos hat in der Nacht zu Freitag Millionen Menschen aus dem Schlaf gerissen. Messungen ergaben eine Stärke von 6,4. Der Erdstoß war in ganz Griechenland zu spüren, aber auch in Italien, in Albanien und auf Malta. Nach ersten Erkenntnissen gab es weder Tote noch Verletzte, wie der griechische Zivilschutz am Freitag berichtete. Die stabile Bauweise der Häuser auf Zakynthos und die Richtung der seismischen Wellen haben nach Angaben der Seismologen die Insel vor Schlimmerem bewahrt. (dpa/jW)