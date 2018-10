Paketboten und Fahrer von Lastwagen im Stress

Dortmund. Stress, Überstunden und ständige Erreichbarkeit: Viele Beschäftigte haben im Arbeitsalltag mit hohen Belastungen zu kämpfen. Besonders betroffen sind Paketboten und Lastwagenfahrer. Sie leisten nach den Ergebnissen einer Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund zur Arbeitszeit mit rund 7,2 Überstunden pro Woche deutlich mehr ab als andere Berufstätige. Daneben, so meldete dpa am Freitag, zählten auch Beschäftigte in Gesundheitsberufen sowie im Sicherheits- und Überwachungsgewerbe zu den Risikogruppen. Das ergab die zweite Auflage der 2015 erstmals durchgeführten Studie. Für sie waren im vergangenen Jahr rund 10.000 Beschäftigte befragt worden. (dpa/jW)