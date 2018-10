Italienischer Haushalt: EU gesprächsbereit

Brüssel. Im Haushaltsstreit mit Italien gibt sich die EU-Kommission gesprächsbereit. Das geht laut Vorabmeldung des Spiegels vom Freitag hervor. »Wir werden in den kommenden Tagen weitere Fragen stellen«, sagte Kommissionschef Jean-Claude Juncker dem Nachrichtenmagazin und kündigte ein Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte in den nächsten Wochen an.

Die EU-Kommission hatte diese Woche den Haushaltsentwurf Italiens wegen zu hoher Verschuldung zurückgewiesen. Das Kabinett in Rom hat nun bis zum 13. November Zeit, um geänderte Pläne vorzulegen. Der stellvertretende Premier Matteo Salvini hat allerdings bereits erklärt, die italienische Regierung wolle nichts ändern. (dpa/jW)