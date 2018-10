Saudischer Chefankläger reist in die Türkei

Ankara. Im Fall des getöteten saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi wird der Chefankläger Saudi-Arabiens am Sonntag in der Türkei erwartet, um sich mit den türkischen Ermittlern auszutauschen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Freitag in Ankara, Riad entsende den Generalstaatsanwalt in die Türkei. Die Ermittler seines Landes hätten überdies neue Beweise in dem Fall gesammelt. Am Donnerstag hatte die saudiarabische Generalstaatsanwaltschaft unter Berufung auf die türkischen Ermittlungen die Tötung Chaschukdschis erstmals als eine vorsätzlich geplante Tat bezeichnet. (AFP/jW)