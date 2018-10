Venezuela: BRD verhält sich »arrogant«

Caracas. Venezuela hat die Bundesregierung wegen ihrer Unterstützung für internationale Ermittlungen zu angeblichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Land kritisiert. Die BRD verhalte sich »arrogant«, teilte das Außenministerium in Caracas am Donnerstag (Ortszeit) mit. Es warf Berlin vor, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen und unter Einfluss einer »hetzerischen« US-Regierung zu stehen. Das Auswärtige Amt hatte einen Vorstoß mehrerer amerikanischer Staaten begrüßt, den Internationalen Strafgerichtshof um eine Untersuchung angeblicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Venezuela zu bitten. (AFP/jW)