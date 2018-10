Türkei: Patrick Kraicker zu Haftstrafe verurteilt

Istanbul. Ein türkisches Gericht hat den seit März in der Türkei inhaftierten Patrick Kraicker aus Gießen wegen »Mitgliedschaft in einer Terrororganisation«, gemeint sind die kurdischen YPG, zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Weil er ein militärisches Sperrgebiet betreten habe, solle der 29jährige außerdem für ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis, sagte sein Anwalt Hüseyin Bilgi am Freitag morgen. Dieser Teil der Strafe sei aber zur Bewährung ausgesetzt worden. Bilgi sagte, er werde das Urteil anfechten. Prozessauftakt war vor rund drei Wochen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am Freitag seinen Türkei-Besuch fortsetzte, kündigte an, Berlin werde das Urteil gegen Patrick K. »sehr genau« prüfen. K. werde konsularisch betreut, und es sei möglich, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. (dpa/jW)