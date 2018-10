Mario Barth spannt Kinder für Show ein

Köln. Der Komiker Mario Barth (»Ich will nicht sagen, dass Frauen schlecht Auto fahren, aber ...«) widmet sich weiterhin tapfer dem Geschlechterkampf und hat vom Privatsender RTL eine eigene Sendung bekommen, in der er sechs- bis zehnjährige Kinder zu diesem Thema befragt. Seine Show »Die Wahrheit über Mann und Frau« lief am Mittwoch zum ersten Mal und erreichte laut Internet-Medienmagazin DWDL mit 1,19 Millionen 14- bis 49jährigen Zuschauern einen Marktanteil von 12,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. »Frauen beschweren sich über jeden kleinen Blödsinn beim Mann«, erklärte in der Sendung ein Grundschüler. (jW)