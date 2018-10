Istanbul. In der Türkei ist ein schwedischer Staatsbürger wegen angeblicher Mitgliedschaft in der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen worden. Dem 46jährigen werde vorgeworfen, der Anführer der kurdischen Guerillagruppe in Schweden zu sein, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag abend. Demnach wurde er in der südöstlichen Provinz Diyarbakir festgenommen. (AFP/jW)