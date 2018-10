Brasilia. Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien liegt der faschistische Kandidat Jair Bolsonaro in Umfragen weiterhin vor seinem linken Kontrahenten Fernando Haddad von der Arbeiterpartei. Nach der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Instituts Ibope wollen 57 Prozent der Wähler am Sonntag für Bolsonaro stimmen und nur 43 Prozent für Haddad. (Reuters/jW)