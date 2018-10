In einer Erklärung der KP Polens vom Montag zur Zerstörung des sowjetischen Ehrenmals in Warschau heißt es:

Die Kommunistische Partei Polens erklärt ihre entschiedene Empörung über die Zerstörung des Denkmals, das im Skaryszewski-Park in Warschau an die Soldaten der Roten Armee erinnert hat. Das Denkmal war an dem Ort errichtet worden, an dem die 1944 während der Befreiung des Warschauer Distrikts Prag gefallenen Soldaten beigesetzt wurden. Die Einwohner des Distrikts haben das Mahnmal über Jahre als integralen Bestandteil des Parks angesehen, und die überwältigende Mehrheit von ihnen wünschte seinen Erhalt. Es war das letzte Denkmal, das außerhalb des Friedhofsmausoleums für die sowjetischen Soldaten an die Befreiung Warschaus erinnerte.

Die Behörden Polens haben die Geschichte umgeschrieben und verfälscht. Zu diesem Zweck wurde eine besondere Einrichtung geschaffen, das Institut für Nationale Erinnerung. Diesem Ziel dient auch die Annahme des speziellen »Entkommunisierungsgesetzes«, das die örtlichen Kommunalbehörden verpflichtet, alle Denkmale mit Bezug zum Kommunismus zu beseitigen, einschließlich der Mahnmale für sowjetische Soldaten. Trotzdem ist es nicht möglich, die offensichtliche Tatsache zu verbergen, dass Polen 1944/1945 von der Roten Armee gemeinsam mit den in ihren Reihen kämpfenden Soldaten der polnischen Armee befreit wurde. Während des Feldzugs, der die Befreiung des heute Polen bildenden Territoriums brachte, starben mehr als 600.000 sowjetische Soldaten. Ihnen verdankt das polnische Volk die Rettung vor der geplanten völligen physischen Ausrottung durch die deutschen Nazis.

Entgegen früherer Erklärungen, dass das Denkmal an einen anderen Ort gebracht werden sollte, wurde es zerstört. Die Entscheidung zur Zerstörung wurde von den Beamten des Warschauer Rathauses getroffen, das heißt von Leuten der Bürgerplattform. Das zeigt deutlich, dass sich die sogenannte »demokratische Opposition« nicht der Politik des Umschreibens der Geschichte widersetzt, die die regierende Partei PiS betreibt. (…) Die historische Wahrheit kann nicht mit der Abrissbirne vergessen gemacht werden.

Übersetzung: Red-Globe

Die Initiative »Ende Gelände« teilte am Dienstag zu geplanten Protesten im Hambacher Forst mit:

Das Aktionsbündnis Ende Gelände begann heute mit dem Aufbau eines Protestcamps, für das im Lauf der Woche mehrere tausend Teilnehmende erwartet werden. Bis zum heutigen Mittag lag dabei noch keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen über den Ort des Camps vor, da es noch auf eine Stellungnahme der Polizei warten muss. Für den Aufbau des Camps hatten die Organisatoren ursprünglich über eine Woche Zeit eingeplant und mussten nun aus logistischen Gründen auch ohne Gerichtsentscheid mit dem Aufbau beginnen.

»Wir lassen uns die Hinhaltetaktik der Polizei nicht länger gefallen. Tausende Menschen werden zu unserer Aktion anreisen, die brauchen ein Camp«, sagt Karolina Drzewo, Pressesprecherin von Ende Gelände. (…) Die Polizei Aachen verfügte vergangene Woche, dass das Camp circa 30 Kilometer vom Hambacher Forst entfernt in Jülich-Mersch stattfinden solle. Die abgelegene Schotterfläche ist für das Camp von Ende Gelände völlig ungeeignet.