Maas reist vorerst nicht nach Saudi-Arabien

Istanbul. Wegen der Affäre um den mutmaßlich im Istanbuler Konsulat ermordeten saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi stellt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) Reisepläne nach Saudi-Arabien vorerst zurück. Maas sagte am Mittwoch in Berlin, er wolle die Ermittlungen und ein mögliches Statement aus Riad abwarten. Der Fall müsse unverzüglich und lückenlos aufgeklärt, Verantwortliche müssten zur Rechenschaft gezogen werden. »Die Vorwürfe, die im Raum stehen, die sind gravierend bis verstörend, muss man ja fast sagen«, so Maas. Man wolle »wissen, was dort geschehen ist«. (dpa/jW)