Zwei Frauen verhindern Vergewaltigung

Bielefeld/Gütersloh/Herford. Zwei junge Frauen haben einem Zeitungsbericht zufolge in Bielefeld eine Vergewaltigung verhindert. Linda Cariglia (20) und Karolina Smaga (21) waren demnach am frühen Sonntag morgen auf die Schreie der betroffenen Frau aufmerksam geworden, die der Täter kurz zuvor von hinten attackiert, zu Boden gedrückt und in ein Gebüsch gezerrt hatte. Die in diesem Moment aufgetauchten Zeuginnen seien dann eingeschritten und hätten den 25jährigen Mann von der Tat abgehalten. Ein Polizeisprecher bestätigte am Dienstag den Vorfall gegenüber der Neuen Westfälischen Zeitung. Nach Schilderung ihrer Freundin hatte die nur 1,57 Meter große Smaga den Mann angeschrien, ihn mit Schwung zur Seite geschubst und dem Opfer hochgeholfen. Als der Mann aufstand, während ihre Freundin mit der Polizei telefonierte, ihr mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr dabei das Telefon entriss, sei sie selbst auch »ausgerastet und auf ihn los«, sagte Cariglia dem Blatt. Die Freundinnen verfolgten ihn schließlich (wovon die Polizei wegen Eigengefährdung abrät). Er zog ein Klappmesser, konnte Smaga damit aber nur leicht am Finger verletzen und sich der Festnahme durch die herbeigeeilte Polizei nicht mehr entziehen. (jW)