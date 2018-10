Chemnitz: Anschlag auf Restaurant

Chemnitz. Im sächsischen Chemnitz ist ein nächtlicher Brandanschlag auf ein Restaurant verübt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren nach bisherigem Ermittlungsstand drei Unbekannte gegen 2.20 Uhr in das »ausländische« Lokal eingedrungen und legten dort Feuer. Anwohner hätten dies bemerkt und den Notruf gewählt, die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Da ein fremdenfeindliches Motiv gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, teilten die Beamten weiter mit. Untersuchungen würden aber in alle Richtungen durchgeführt. Nach einem Bericht der Welt online handelte es sich um ein türkisches Restaurant. (jW)