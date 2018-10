CSU verhandelt mit Freien Wählern

München. Nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im Bayerischen Landtag will die CSU Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen. Das beschloss das Präsidium der Partei am Donnerstag einstimmig, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Verhandlungen sollen möglichst schon an diesem Freitag beginnen. Die CSU erteilte damit den Grünen eine Absage. Mit diesen Parteien hatte die CSU am Mittwoch Sondierungsgespräche geführt und beide als konstruktiv und lohnend bezeichnet. CSU-Chef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder hatten aber keinen Hehl daraus gemacht, die Freien Wähler zu bevorzugen. (dpa/jW)