Uber spekuliert auf Rekordbörsengang

New York. Der US-Fahrdienstvermittler Uber peilt für das kommende Jahr einen Rekordbörsengang an. Angestrebt werde eine Marktbewertung von mehr als hundert Milliarden US-Dollar (86 Milliarden Euro), meldete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Insiderkreise. Sollte dieser Wert tatsächlich erreicht werden, würde es sich um den größten Börsengang aller Zeiten eines Technologieunternehmens handeln. Uber wäre dann mehr wert als die drei Autokonzerne General Motors, Ford und Fiat Chrysler zusammengenommen. (AFP/jW)