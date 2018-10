Industrie fordert geringere Steuerabgaben

Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert schnelle Steuersenkungen für Unternehmen. Die Abgaben müssten auf maximal 25 Prozent gesenkt werden, erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Dienstag in Berlin. Nur so könnten die deutschen Betriebe international wettbewerbsfähig bleiben. Der BDI legte ein Fünf-Punkte-Programm vor. In den Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) würden die Unternehmen im Schnitt mit 24,7 Prozent steuerlich belastet, in der EU mit 21,7 Prozent. Überall in der EU sinken demnach die Steuern für Firmen. Deutschland dagegen entwickle sich vom »Hoch- zum Höchststeuerland«, beklagte der BDI.(AFP/jW)