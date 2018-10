Rom legt Etat in Brüssel vor

Brüssel. Die italienische Regierung hat ihren Haushaltsentwurf zur Prüfung an die EU-Kommission in Brüssel geschickt. Die Behörde veröffentlichte den Plan wie auch die Entwürfe anderer Euro-Staaten am Dienstag im Internet. Das italienische Kabinett hatte die Vorhaben der Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega am Montag abend gebilligt. Es sei gelungen, nicht nur die Konten in Ordnung zu halten, sondern auch gemachte Versprechen zu erfüllen, sagte Regierungschef Giuseppe Conte. Die EU-Kommission kann Rom binnen zwei Wochen auffordern, einen überarbeiteten Haushaltsentwurf vorzulegen. (dpa/jW)