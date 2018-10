Um »Wettbewerb, Leistung und Konkurrenz unter verschiedenen Eigentumsformen« geht es heute in Berlin zum Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe im Salon von Rohnstock-Biographien. Unter dem Titel »Wirtschaft erzählt« sprechen ehemalige Kombinatsdirektoren, Vorsitzende von Genossenschaften, Geschäftsführer kommunaler Unternehmen, aber auch Eigentümer und Betriebsleiter privater Unternehmen über ihre Erfahrungen in Ost und West vor und nach 1990. Heute auf dem Podium: Christa Bertag (Generaldirektorin VEB Kosmetikkombinat Berlin); Rainer Thiele (Geschäftsführer Kathi GmbH Halle); Franz Korsch (stellv. Generaldirektor VEB Fernsehgerätewerk Staßfurt); Wieland Zeppan (Betriebsleiter Konsum-Seifenwerk, heute Geschäftsführer Kappus-Seifen Riesa); Jörg Loebner (Spielzeugeinzelhändler), Torgau; Rainer Schramm (Betriebsrat VEB Elektrokohle Berlin); Theocharis Grigoriadis, Wirtschaftswissenschaftler an der FU Berlin. Beginn: 18 Uhr, Schönhauser Allee 12 (über Eingang Saarbrücker Straße), Berlin-Mitte. Der Eintritt ist frei. (jW)