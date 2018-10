Tolu reist zu Prozess in die Türkei

Istanbul. Knapp zwei Monate nach ihrer Ausreise fliegt die wegen »Terrorvorwürfen« in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu zur Fortsetzung ihres Prozesses zurück. Das bestätigte sie am Montag gegenüber jW. Der Prozess beginne am heutigen Dienstag. Sie wolle sich persönlich gegen alle Vorwürfe verteidigen und Freispruch beantragen.

Sie werde mit ihrem Erscheinen vor Gericht in Istanbul auch ihrem ebenfalls angeklagten Mann Suat Corlu zur Seite stehen. Zur Verhandlung selbst wollte sich Tolu »aus Sicherheitsgründen« nicht äußern. Ihre Anwältin Kader Tonc sagte der Deutschen Presseagentur, sie erwarte am Dienstag kein Urteil. Der 33jährigen wird die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen – gemeint ist die Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei, MLKP. (dpa/jW)