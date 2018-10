Washington. Im Fall des verschwundenen Journalisten Dschamal Chaschukdschi will US-Präsident Donald Trump seinen Außenminister Michael Pompeo nach Saudi-Arabien schicken. Das kündigte Trump am Montag an. Wie der US-Korrespondent der regimenahen türkischen Zeitung Sabah mitteilte, soll die Polizei in Istanbul die Erlaubnis erhalten haben, das dortige saudische Konsulat zu durchsuchen.(dpa/jW)