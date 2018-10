AfD: Neues Verfahren gegen Wolfgang Gedeon

Berlin. Die AfD hat erneut ein Ausschlussverfahren gegen den Stuttgarter Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon gestartet. Wegen Äußerungen über Juden soll er aus der Partei geworfen werden. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sprach sich der Bundesvorstand der Partei am Montag in einer Telefonkonferenz einstimmig für ein Ausschlussverfahren aus. Antisemitismusvorwürfe gegen Gedeon hatten 2016 vorübergehend zur Spaltung der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag geführt. Gedeon gehört dem Landesparlament als fraktionsloser Abgeordneter an. (dpa/jW)