Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof

Köln. Der Kölner Hauptbahnhof ist am Montag wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke komplett gesperrt worden. Dort soll ein Mann eine Frau in seine Gewalt gebracht haben. Sie wurde dabei leicht verletzt. Erste Notrufe hatten die Polizei am Mittag erreicht. Der Bahnhof wurde evakuiert, Züge wurden weiträumig umgeleitet. Da auch die Schnellstrecke nach Frankfurt nach einem ICE-Brand gesperrt ist, stand nahezu der komplette Bahnverkehr rund um Köln still. Nach dem Ende der Geiselnahme am Nachmittag sei auch der Täter in ärztlicher Behandlung, sagte eine Polizeisprecherin. (dpa/jW)