Dhaka. Medienvertreter in Bangla­desch haben gegen ein neues Gesetz für digitale Sicherheit protestiert, in dem sie ein Mittel zur Zensur sehen. »Dieses Gesetz wird sich nicht nur mit Cyberkriminalität befassen, sondern auch die unabhängigen Medien knebeln«, sagte der Herausgeber der bengalischen Zeitung Daily Star, Mahfuz Anam, am Montag in Dhaka. (dpa/jW)