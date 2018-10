Fußball oder Liebe? Mario, Leon, um die anale Jungfräulichkeit besorgte Mitspieler Foto: PRO-FUN MEDIA

Besonders neu ist das Thema »Schwule im Profifußball« nicht. 2009 veröffentlichte das Fußballmagazin 11 Freunde ein Interview mit Tatjana Eggeling, einer Beraterin für homosexuelle Fußballer. 2011 gab es dazu einen ARD-»Tatort« namens »Mord in der ersten Liga«, 2014 outete sich Exnationalspieler Thomas Hitzlsperger, 2017 gab Mats Hummels bei »Schulz und Böhmermann« an, total tolerant zu sein, trotzdem keinen einzigen Betroffenen zu kennen. Alles schön und gut, verändert hat sich nichts, die Bolzerei bleibt homofrei.

Nun nimmt sich der Schweizer Kinofilm »Mario« des Themas an. Die Lovestory zweier junger Kicker spielt erst bei den Young Boys Bern, später beim FC St. Pauli. Titelheld Mario (Max Hubacher) ist ein guter Junge, etwas naiv und infantil, wie es beim Aufwachsen in der Eierschale Fußballinternat wohl normal ist. Bezüglich des Hauptlebensinhalts herrschen in der U-21-Vorhölle freilich hochprofessionell Konkurrenzdruck und Missgunst, besonders gegenüber neuen Spielern wie dem hochattraktiven Leon (Aaron Altaras). Als Mario und Leon sich ein Zimmer teilen müssen, wird zunächst gefummelt, dann geknutscht und gewichst.

Neben den inneren Kämpfen, die so eine erste Liebe mit sich bringt, muss sich das frische Paar bald mit der Verlogenheit der Mikrogesellschaft auseinandersetzen: Spielerberater, Vereinsfunktionäre, Teamkollegen, Fans. Man darf als Club im 21. Jahrhundert nicht mehr offen homophob sein, da die Sportwelt ja die ganze Zeit damit prahlt, wie super divers sie ist. Weil im Film im Sinne aller Beteiligten ein Skandal vermieden werden soll, müssen die Schwulen einsehen, dass Versteckspiel die einzig vernünftige Lösung ist. Als Heimlichtuerei nicht mehr ausreicht, weil um die eigene Karriere und anale Jungfräulichkeit besorgte Mitspieler Mario und Leon erpressen, stehen die beiden vor die Wahl: Fußball oder Liebe?

Regisseur Marcel Gisler nahm sich bereits in »De Fögi isch en Souhund« (1998) einer komplizierten gleichgeschlechtlichen Romanze an, Grundlage war die in berndeutsch verfasste Romanvorlage von Martin Frank. Auch in »Mario« wird Schweizer Dialekt gesprochen, was dem Film etwas die Glätte einer allzu durchschnittlichen Fernsehproduktion nimmt. Der am Standarddeutsch verblödete Zuschauer braucht Untertitel.

Die Schauspielleistungen vermögen durchaus Mitgefühl zu erzeugen, bei aller gefährlichen Nähe zum Kitsch. Als engagierte Hausmannskost taugt der Film für lauschige TV-Abende eines eh interessierten queeren Publikums. Um ernsthafte Diskussionen anzustoßen, müsste er etwas weniger oberflächlich sein. Die Liebe ist tragisch, die Welt ist schlecht – ein bisschen mehr Recherche hätte gut getan, um provokanter auf die spezifischen Grausamkeiten des Profifußballs eingehen zu können. Schließlich geht es um Ehre, Reputation, Tradition und ganz am Ende immer ums Geld. So wird man sich bei den Young Boys und beim FC St. Pauli über die kostenlose Werbung freuen, bei einem Thema, das schon lange richtig wehtun sollte.