Istanbul. Bei einem schweren Unfall mit einem Transporter in der Türkei sind am Sonntag 15 Flüchtlinge getötet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu kam das Fahrzeug auf dem Weg von Aydin nach Izmir an der Ägäisküste plötzlich von der Straße ab, überschlug sich und stürzte in einen mehrere Meter tiefer gelegenen Fluss. (AFP/jW)