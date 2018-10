Italien: Migranten in Riace müssen umziehen

Rom. Nach der Festnahme des Bürgermeisters von Riace hat das italienische Innenministerium angeordnet, die Migranten aus dem süditalienischen Dorf in Flüchtlingsunterkünften unterzubringen. Wie das Ministerium am Samstag mitteilte, sollen die Umzüge in der kommenden Woche beginnen. Riaces Bürgermeister Domenico Lucano, europaweit bekannt für die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen, war vor zehn Tagen wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung festgenommen worden. (AFP/jW)