USA/Mexiko: Familien treffen sich an Grenze

Mexiko-Stadt. Hunderte durch die Grenze zwischen den USA und Mexiko getrennte Familien haben am Samstag ein Wiedersehen gefeiert – wenn auch nur ein kurzes. Rund 1.500 Mitglieder von 250 durch Auswanderung oder Abschiebung getrennten Familien trafen sich für vier Minuten an der geöffneten Grenzmauer zwischen der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez und der Stadt Sunland Park im US-Bundesstaat New Mexico. (AFP/jW)