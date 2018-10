Tropenstrum »Leslie« zieht über Portugal

Lissabon. Mit starken Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von fast 180 Stundenkilometern ist der Sturm »Leslie« am Sonntag über Teile Portugals gezogen. Vor allem in den Bezirken Lissabon, Leiria und Coimbra im Landesinneren richtete der tropische Wirbelsturm Schäden an, er entwurzelte Bäume, beschädigte Autos und Häuser. Die Behörden hatten für das gesamte Gebiet die höchste Sturmwarnung ausgegeben. 28 Menschen hätten Verletzungen erlitten, 324.000 seien vorübergehend ohne Strom, teilte der Katastrophenschutz mit. In seinem weiteren Verlauf hat »Leslie« über Spanien weiter an Wucht verloren. (AFP/jW)