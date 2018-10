Brüssel. Die Industrie in der Euro-Zone hat nach zwei schwächeren Monaten ihre Produktion im August minimal gesteigert. Die Unternehmen stellten ein Prozent mehr her als im Juli, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Im Juni und Juli war die Produktion um jeweils 0,7 Prozent gesunken. (Reuters/jW)